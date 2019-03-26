ВИДЕО DELFI | Майлис Репс: постараемся закончить переговоры к субботе

При этом Репс отметила, что до созыва Рийгикогу еще есть время, да и президент сначала хочет поговорить на тему формирования правительства с председателем Партии реформ Каей Каллас. ”Так что если не успеем [до субботы — прим.ред.], то всегда есть возможность сделать это через неделю”, — сказала Репс Delfi.

Она отметила, что сегодня будут обсуждаться сложные темы: реформа юстиции, квалификация судей, объекты инфраструктуры и крупные инвестиции.

Поскольку обсуждение самых сложных тем еще не закончилось, то, по словам Репс, падение рейтингов центристов ожидаемо. ”Мы еще не успели выступить с четким посылом”, — пояснила она.

Также она отметила, что всегда радуется митингующим, когда прибывает на переговоры. ”Я горжусь нашей демократией. Каждый человек может безопасносто и смело высказать свое мнение на улице или социальных сетях. Поскольку я бывала в тех странах, в которых такие вещи запрещены, то считаю, что это [то, что происходит в Эстонии — прим.ред.] очень хорошо”.