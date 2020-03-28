28.03.2020, 09:33

ВИДЕО | Delfi, Керсти Кальюлайд и популярные музыканты представляют онлайн-концерт "Эстония благодарит героев"

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EST 17

Delfi, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и десятки эстонских музыкантов собрались вместе, чтобы выразить благодарность всем тем, кто во время вызванног окоронавирусом кризиса продолжает работать, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности.

Смотрите онлайн-концерт "Эстония благодарит героев", который стартует в 10:00!

Концерт начнется с обращения Керсти Кальюлайд, в нем примут участие Иво Линна, Отт Лепланд и другие!

Полный список исполнителей: Mikk Tammepõld, Gerli Padar, Lotte, Ivo Linna, Chalice, Eliis Pärna, Tarvo Valm ja Liis Mäesalu, Stefan, Rein Rannap, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Gram-Of-Fun (Kristel Aaslaid), Erki ja Anna Pärnoja, Grete Paia, Robert Linna, Liisi Koikson, Trad.Attack!, Jaanus Saago (Revals), Kadri Voorand, Raul Ojamaa (Miljardid), Valter Soosalu ja Iiris.

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