ВИДЕО DELFI | Капитан затонувшего российского траулера: боролись до последнего, выползали, как из танка

Утро, на часах 9:50 минут. У входа в посольство курят люди в рабочей одежде. Улыбаются, шутят. Это спасенные моряки с затонувшего траулера.

Как рассказал Delfi капитан траулера Виктор Петкевич, неполадки на судне начались после того, как отказала рулевая машина. ”Сыграли аврал (прозвучала тревога — прим. RusDelfi), начали смотреть, а у нас — затоплен рулевой отсек. Потом второй отсек стал заполняться. Боролись до последнего, пока он не лег на борт. Выползали, как из танка, открыв дверь”, — вспоминает капитан и обращает внимание, что все члены экипажа спаслись.

Первым на место происшествия прибыл российский танкер. Это произошло спустя час после эвакуации моряков. К этому моменту экипаж находился на спасательном плоту. Во время раскрытия плота прокололся один отсек, поэтому моряки находились по пояс в воде. ”В воде сидели полтора часа. Ничего страшного, все живы”, — с улыбкой говорит капитан и добавляет: ”О смерти мы точно не думали”.

Он отмечает, что в такой ситуации надо действовать оперативно и надеяться только на себя: ”Пока ты сам первоначально не спасешься, тебя никто не спасет”.

Команда работала слаженно: кто-то отчерпывал воду из плота. В него прибывала вода не только из-за протечки, но и волны накрывали сверху. Другие моряки зажигали фальшфейра.

Спасатели из Эстонии и Финляндии прибыли к морякам, когда они были уже на танкере. С момента крушения прошло более, чем 1,5 часа.

Документы моряков утонули, поэтому в срочном порядке Консульство РФ оформляет им временные, чтобы все члены команды могли вернуться домой. Пока же моряков разместили в гостинице.