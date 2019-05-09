ВИДЕО DELFI: ”Даже если нам будут запрещать — мы будем помнить”. В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

Роман Старапопов Видео: Яанус Ленсмент EST 10

В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".