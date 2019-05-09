09.05.2019, 21:46
ВИДЕО DELFI: ”Даже если нам будут запрещать — мы будем помнить”. В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"(1)
В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".
Корреспондент Delfi пообщался с ее участниками.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.