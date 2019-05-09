09.05.2019, 21:46

ВИДЕО DELFI: ”Даже если нам будут запрещать — мы будем помнить”. В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"


Роман Старапопов
Видео: Яанус Ленсмент
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В Таллинне, как и многих других городах России и мира, прошла приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк".

Корреспондент Delfi пообщался с ее участниками.

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