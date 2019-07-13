ВИДЕО DELFI: Что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ?

В субботу, 13 июля, первый день, когда Лаагна теэ полностью закрыта. Корреспондент RusDelfi Виталий Бесчастный прогулялся вдоль "канавы" и посмотрел, что там происходит. Смотрите короткий видео-обзор!
Портал RusDelfi рассказывает о съемках Кристофера Нолана в Ласнамяэ по-максимуму — мы публикуем видео экшн-сцен, большие галереи и пишем о проблемах простых жителей.
Некоторым, например, неудобно добираться на работу возле Kumu. Кого-то не пустили домой через мост. Другие же, наоборот, пишут о том, как хорошо организован кинопроцесс. В это время команда Нолана дарит маффины жителям Ласнамяэ.
Сегодня, в субботу, в "канаве" снимают всю ту же сцену, видео которой мы публиковали неоднократно. В целом, в самом большом районе столицы спокойно. Жители живут своей жизнью, гуляют, наблюдают за Голливудом.
Завтра, в воскресенье, Лаагна теэ будет перекрыта весь день. Но в понедельник и вторник она снова полностью откроется. Съемки продлятся до 21 июля.
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