ВИДЕО DELFI: Что происходит на выходных на полностью закрытой Лаагна теэ?

Сегодня, в субботу, в "канаве" снимают всю ту же сцену, видео которой мы публиковали неоднократно. В целом, в самом большом районе столицы спокойно. Жители живут своей жизнью, гуляют, наблюдают за Голливудом.

Завтра, в воскресенье, Лаагна теэ будет перекрыта весь день. Но в понедельник и вторник она снова полностью откроется. Съемки продлятся до 21 июля.