ВИДЕО DELFI | Ансип об ухудшающемся имидже Эстонии: в итоге мы его и засунем в рот!

”Ни в какую воду я не канул и из Эстонии никуда не девался”, — сказал он и добавил, что в отличие от евродепутатов ему как вице-президенту нужно участвовать и в пленарных заседаниях.

Ансип отметил, что крайне обеспокоен происходящим в правительстве, то есть желанием премьер-министра сформировать коалицию с EKRE, вне зависимости от того, какое это окажет влияние на Эстонию. ”Доминирующим было желание действующего премьер-министра сохранить свое кресло, ради чего он был готов сотрудничать с кем угодно, вне зависимости от того, какое влияние это окажет на развитие Эстонии”.

Политик отметил, что самым опасным является ухудшение имиджа Эстонии, которое уже началось. ”Если посмотреть, о чем говорили ведущие мировые газеты в последнее время, о чем говорили ведущие мировые телеканалы, то мы увидим, что все говорят об Эстонии. Самое подходящее — это заголовок Politico о том, что Эстония может стать ярким примером того, как имидж государства бросается в мусорный ящик”.

Вопрос о том, так ли важен на самом деле этот имидж, ведь в рот его не положишь, и не важнее ли то, как живут люди, разозлил Ансипа. ”В итоге мы его и засунем в рот!” — сказал он.