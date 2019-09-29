ВИДЕО DELFI | 10 вопросов директору интернет-магазина. Хитрости, скидки и почему посылки задерживаются?

Откуда интернет-магазины берут товар?

У нас больше 1000 поставщиков в Эстонии и из-за границы. Мы и они связываемся друг с другом, также мы ездим на различные выставки, где общаемся с нынешними поставщиками, плюс ищем новых, чтобы найти новый и интересный товар.

Почему посылки задерживаются?

Бывают разные причины. Нам очень важно качество. Иногда к нам на склад приходит испорченный товар, и мы не можем отдать его клиенту. Поэтому приходится перезаказывать. Но мы всегда общаемся с клиентом, информируем его о задержке.

Какое будущее у оффлайн магазинов?

Трудно сказать. Я знаю точно, что онлайн магазины будут расти. Мы видими, что оффлайн магазины тоже идут в интернет. Думаю, и у онлайн, и у оффлайн магазинов есть будущее.

Как сэкономить на покупках в интернете?

Так как вы покупаете в интернете, вы уже экономите деньги и время. Но можно заходить на сайт каждый день и видеть хорошие предложения. Также можно заказывать рассылку, чтобы постоянно видеть новые предложения.

Почему на Kaup24 — постоянно скидки?

У нас больше 300 000 разного товара. Каждый день мы можем подобрать интересные предложения для наших покупателей.

Перед скидками вы повышаете цену товара, а потом снижаете до обычной?

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Смотрите видео!

Оператор — Янус Ленсмент. Монтаж и графика — Арсений Крехов. Интервью — Виталий Бесчастный.