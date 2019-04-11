ВИДЕО DELFI | "10 минут" с Раймондом Кальюлайдом: поддержит ли политик-бунтарь кандидатуру Кылварта на выборах мэра?

Дмитрий Кукушкин Главный редактор Видео: Мадис Каллас Видео: Оливер Тсупсман

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Смотрите наш новый проект, передачу "10 минут". Это интервью на наиболее актуальную и злободневную тему. Сегодня гостем студии стал политик, депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд. Он рассказал о причинах своего выхода из Центристской партии, о планах деятельности в парламенте и городском собрании Таллинна. Голос Кальюлайда может стать решающим во время сегодняшнего голосования по вопросу назначению центриста Михаила Кылварта мэром столицы.