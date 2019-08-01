01.08.2019, 14:10

ВИДЕО: ”Давай, прижимай ноздрю!” Фрагмент скандальной вечеринки в офисе Центристской партии

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rus.delfi.ee
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Сегодня Delfi и EPL написали о том, что советник Центристской партии, кавалер ордена за заслуги перед Таллинном Андрес Хийе зазывал чужих людей на вечеринку в офис партии.

Публикуем и видео, которое оказалось в распоряжении редакции.

Как сказал изданию один из присутствовавших на вечеринке молодых людей, помимо крепкого алкоголя употреблялись и запрещенные препараты. Как видно на видео, ”хозяином” праздника был почетный гражданин столицы Андрес Хийе, состоящий в рядах партии 28 лет. По имеющейся информации, на месте был и другой центрист. Ему принадлежит черная собака, которую также можно увидеть на записи.

В ролике видно, как Хийе сидит в кресле с оголенным животом. На столе стоит бутылка коньяка. Кто-то наставляет кого-то: ”давай, закрывай одну ноздрю”. По словам источника, на столе был и кокаин. На видео этого не видно.

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