ВИДЕО | Дальнобойщик может застрять в Германии: но свет фонарика в окне помогает не отчаиваться

Роман должен работать в Германии еще 2-3 недели. После этого, он на пароме планирует добраться в Финляндию, оттуда, как обычный турист на машине, — в Таллинн. Но не знает, пустят ли его через границу. С 19 марта Финляндия ограничивает въезд, но выезд для иностранцев еще возможен. Стоит отметить, что все, кто прибыл в Финляндию из-за рубежа, должны пробыть на 14 дневном карантине. Это же правило действует и в Эстонии.

"Надеюсь, через 2-3 недели все устаканится и границы откроют. А если все продолжится такими же темпами, то намечается коллапс и в транспортной отрасли — тогда придется уходить в принудительный отпуск и возвращаться домой раньше", — написал он.

Роман снял ироничное видео. В своем грузовике он светит фонариком в окно, как недавно призывала президент Керсти Кальюлайд в рамках акции "Они машут, потому что заботятся!"

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!