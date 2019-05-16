16.05.2019, 09:53

ВИДЕО: Цыгане попытались "развести" пожилого мужчину. Осторожно, в Таллинне активизировались продавцы кастрюль!

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rus.delfi.ee
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Муниципальная полиция сообщила, что на улицах Таллинна вновь активизировались продавцы кастрюль, которые пытаются сбыть свой товар преимущественно пожилым людям.

Позавчера возле ресторана быстрого питания McDonalds на Палдистки мнт участковый инспектор Павел Бойцов заметил мужчин румынского происхождения, которые суетились возле автомобиля, в котором в замешательстве сидел пожилой мужчина.

Поскольку происходящее показалось инспектору подозрительным, то он вмешался в процесс.

”Они действуют в парах, преимущественно возле магазинов или автозаправок. Выбирают себе подходящую жертву из людей, паркующих автомобили или садящихся в автомобили. Один из напарников садится на переднее сиденье возле водителя и начинает беседу”, — поясняет Бойцов.
”Для снижения бдительности предлагается для рассмотрения какой-нибудь товар — в данном случае комплект кухонных ножей — а другой напарник в это же время, будто бы между делом, кладет на заднее сиденье сумку с кастрюлями и сковородками. После этого они начинают навязывать товар. Если жертва сопротивляется, то на нее оказывают давление. До той поры, пока сопротивление не стихнет и деньги не сменят хозяина”.

Также Бойцов связался с сыном пожилого мужчины. Тот поблагодарил за помощь и пообещал провести с отцом разъяснительную работу.

”Уличные торговцы очень нахальны и агрессивны. Велика вероятность того, что они выманят у пожилого человека все имеющиеся у него деньги. О жалости тут говорить не приходится. При этом данные персонажи крайне находчивы — с каждым годом их арсенал уловок пополняется новыми. К сожалению, их жертвами из-за доверчивости оказываются именно пожилые люди. Поэтому, пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и близких о возможности возникновения подобных ситуаций”, — говорит Бойцов.

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