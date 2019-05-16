ВИДЕО: Цыгане попытались "развести" пожилого мужчину. Осторожно, в Таллинне активизировались продавцы кастрюль!

Позавчера возле ресторана быстрого питания McDonalds на Палдистки мнт участковый инспектор Павел Бойцов заметил мужчин румынского происхождения, которые суетились возле автомобиля, в котором в замешательстве сидел пожилой мужчина.

Поскольку происходящее показалось инспектору подозрительным, то он вмешался в процесс.

”Они действуют в парах, преимущественно возле магазинов или автозаправок. Выбирают себе подходящую жертву из людей, паркующих автомобили или садящихся в автомобили. Один из напарников садится на переднее сиденье возле водителя и начинает беседу”, — поясняет Бойцов.

”Для снижения бдительности предлагается для рассмотрения какой-нибудь товар — в данном случае комплект кухонных ножей — а другой напарник в это же время, будто бы между делом, кладет на заднее сиденье сумку с кастрюлями и сковородками. После этого они начинают навязывать товар. Если жертва сопротивляется, то на нее оказывают давление. До той поры, пока сопротивление не стихнет и деньги не сменят хозяина”.

Также Бойцов связался с сыном пожилого мужчины. Тот поблагодарил за помощь и пообещал провести с отцом разъяснительную работу.

”Уличные торговцы очень нахальны и агрессивны. Велика вероятность того, что они выманят у пожилого человека все имеющиеся у него деньги. О жалости тут говорить не приходится. При этом данные персонажи крайне находчивы — с каждым годом их арсенал уловок пополняется новыми. К сожалению, их жертвами из-за доверчивости оказываются именно пожилые люди. Поэтому, пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и близких о возможности возникновения подобных ситуаций”, — говорит Бойцов.