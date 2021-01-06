ВИДЕО | "COVID-марафон еще не кончился, но большая его часть позади". Как проходит вакцинация населения? Что ждет школы?

"COVID-марафон еще не кончился, но сейчас можно увидеть, что большая его часть позади. Заболевание в Европе стабилизировалось, показывает небольшую тенденцию к понижению", — сказала Мари-Анне Хярма.

По ее словам, сейчас может быть зафиксирован скачок в выявленных случаях коронавируса, так как на прошлой неделе во время праздником тестировали меньше человек.

Смертность от коронавиурса в Европе стабилизировалась, через пару недель можно ожидать этого и в Эстонии, добавила Хярма. На прошлой неделе скончались 40 человек с коронавирусом, средний возраст скончавшихся составил 79,2 лет. Чрезмерной смертности сейчас не наблюдается.

Что касается вакцинации, то ее прошли менее 1% населения, но дело движется согласно плану. Танель Кийк сообщил, что всего были вакцинированы 5009 человек, а к концу месяца могут быть вакцинированы 10 000 человек.

Основная причина медленного процесса — число вакцин, который поступают в Эстонию. Изначально Эстония должна была получить в декабре 75 000 доз вакцины, но на самом деле получил лишь 9700. Кийк отметил, что большая часть стран мира все еще ждут, когда они смогут получить вакцину.

Что касается сферы образования, то нужно учитывать возможные риски, чтобы сохранилась стабилизация заражения. Завтра правительство будет обсуждать, как будет организовано школьное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Кийк отметил, что правительство хочет сохранить контактное обучение.

"Разумно не спешить со смягчением ограничений, зная, что решения, например, насчет сферы образования касаются тысяч людей по всей Эстонии", — сказал Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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