ВИДЕО | Чудом избежали смерти! Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности

Эстонские железнодорожные предприятия Elron, Eesti Raudtee, Operail и Edelaraudtee начали во вторник информационную кампанию с целью улучшить безопасность и культуру поведения людей.
Хотя находящийся в распоряжении Eesti Ekspress анализ безопасности указывает на то, что дело не только в культуре поведения людей, а и в инфраструктуре. В большинстве крупных европейских городов проходящие через город железнодорожные пути обнесены забором, через который не пройти. Строятся туннели, мосты, — Эстония только начинает идти по этому пути.
За последние годы десять переездов были замены туннелями, стоимость которых велика: от полутора до двух миллионов евро. ЭЖД ведет переговоры с Таллинном и другими самоуправлениями о строительстве туннелей. Одно из возможных мест — переезд Веэрени, где погиб в мае Юри Аарма.
Есть и другой опыт, который можно перенять у соседей: в Финляндии, например, скорость на переезде должна быть ниже, чем у нас — 50 (с шлагбаумом)и 60 (светофор) против 90 км/час в Эстонии.
Безопасность растет, если на переезде установлены как шлагбаум, так и светофор. В Эстонии только 36 из 152 переездов оборудованы обоими средствами предупреждения. А 36 переездов снабжены только лишь соответствующими дорожными знаками.
Весной ЭЖД объявила тендер, по которому к 2021 году на 9 переездах, которыми пользуются пешеходы, установят светофор и звуковой сигнал. Программа действий предприятия предусматривает, что к 2023 году все переезды на направлениях Таллинн — Палдиски, Таллинн — Рийзипере, Таллинн — Тарту и Таллинн — Нарва будут снабжены светофором, звуковым сигналом и шлагбаумами.
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