ВИДЕО | Чудом избежали смерти! Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности

После просмотра видеоролика напрашивается вывод: очень часто вопрос жизни и смерти состоит в одной-двух секундах, такие случаи происходят почти каждый день. Люди недооценивают опасность поездов.

Часто бывает не так, как показано в ролике: за последние 20 лет на железнодорожных путях Эстонии погибло 169 человек.

"Поезда двигаются быстрее, чем раньше, внимание людей всё чаще обращено на гаджеты, люди смотрят видео, на голове наушники. Всё больше на дорогах велосипедистов и людей с самокатами", — говорит специалист по безопасности Эстонской железной дороги (ЭЖД) Тарви Вийсалу.

Как поясняет инструктор подвижного состава Игорь Варламов, стаж работы которого на ЭЖД уже 13 лет, при скорости поезда 120 км/час тормозной путь поезда составляет в среднем 700 метров. 50 метров поезд, двигающийся со скоростью 60 км/час, проходит за 3 секунды. Двигающийся со скоростью 120 км/час поезд за секунду проходит 33, 3 метра.

Передвижение по железной дороге в Эстонии запрещено, но далеко не все обращают на это правило внимание. Исправляет ситуацию то, что ЭЖД стала вдоль трасс устанавливать сеточное заграждение. В этом году только в Таллинне было установлено восемь с половиной километров.