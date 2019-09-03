03.09.2019, 16:50

ВИДЕО | Чудом избежали смерти! Люди едва не гибнут под колесами поездов из-за собственной безалаберности


Кюлли-Рийн Тигассон, Eesti Ekspress
Кюлли-Рийн Тигассон, Eesti Ekspress
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Издание Eesti Ekspress ознакомилось с видео, на котором запечатлены случаи спасения пешеходов, велосипедистов и водителей буквально из-под колес поезда.

После просмотра видеоролика напрашивается вывод: очень часто вопрос жизни и смерти состоит в одной-двух секундах, такие случаи происходят почти каждый день. Люди недооценивают опасность поездов.

Часто бывает не так, как показано в ролике: за последние 20 лет на железнодорожных путях Эстонии погибло 169 человек.

"Поезда двигаются быстрее, чем раньше, внимание людей всё чаще обращено на гаджеты, люди смотрят видео, на голове наушники. Всё больше на дорогах велосипедистов и людей с самокатами", — говорит специалист по безопасности Эстонской железной дороги (ЭЖД) Тарви Вийсалу.

Как поясняет инструктор подвижного состава Игорь Варламов, стаж работы которого на ЭЖД уже 13 лет, при скорости поезда 120 км/час тормозной путь поезда составляет в среднем 700 метров. 50 метров поезд, двигающийся со скоростью 60 км/час, проходит за 3 секунды. Двигающийся со скоростью 120 км/час поезд за секунду проходит 33, 3 метра.

Передвижение по железной дороге в Эстонии запрещено, но далеко не все обращают на это правило внимание. Исправляет ситуацию то, что ЭЖД стала вдоль трасс устанавливать сеточное заграждение. В этом году только в Таллинне было установлено восемь с половиной километров.

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Эстонские железнодорожные предприятия Elron, Eesti Raudtee, Operail и Edelaraudtee начали во вторник информационную кампанию с целью улучшить безопасность и культуру поведения людей.

Хотя находящийся в распоряжении Eesti Ekspress анализ безопасности указывает на то, что дело не только в культуре поведения людей, а и в инфраструктуре. В большинстве крупных европейских городов проходящие через город железнодорожные пути обнесены забором, через который не пройти. Строятся туннели, мосты, — Эстония только начинает идти по этому пути.

За последние годы десять переездов были замены туннелями, стоимость которых велика: от полутора до двух миллионов евро. ЭЖД ведет переговоры с Таллинном и другими самоуправлениями о строительстве туннелей. Одно из возможных мест — переезд Веэрени, где погиб в мае Юри Аарма.

Есть и другой опыт, который можно перенять у соседей: в Финляндии, например, скорость на переезде должна быть ниже, чем у нас — 50 (с шлагбаумом)и 60 (светофор) против 90 км/час в Эстонии.

Безопасность растет, если на переезде установлены как шлагбаум, так и светофор. В Эстонии только 36 из 152 переездов оборудованы обоими средствами предупреждения. А 36 переездов снабжены только лишь соответствующими дорожными знаками.

Весной ЭЖД объявила тендер, по которому к 2021 году на 9 переездах, которыми пользуются пешеходы, установят светофор и звуковой сигнал. Программа действий предприятия предусматривает, что к 2023 году все переезды на направлениях Таллинн — Палдиски, Таллинн — Рийзипере, Таллинн — Тарту и Таллинн — Нарва будут снабжены светофором, звуковым сигналом и шлагбаумами.

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