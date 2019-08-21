ВИДЕО | Чудо на Неве. Как в 1963 году экипаж посадил на воду Ту-124, следовавший рейсом из Таллинна

К месту происшествия не подпускали даже журналистов, а фотографов-любителей милиция отправляла в отделение.
”Вижу, люди бегут по Гранитной улице. Ну, присоединился. А потом пошел за фотоаппаратом и стал снимать”, — вспоминает в сюжете Первого канала фотограф Юрий Туйск.
21 августа 1963 года едва ли не весь Ленинград стал свидетелем невероятного: пассажирский лайнер Ту-124 пролетел над Исаакиевским сбором, Смольным и сходу приземлился — нет! — приводнился почти в центре города.
”Я увидел самолет и много людей. Подумал, кино снимают, не знаю. Увидел самолет. Вот здесь был самолет, Ту-124, как я сейчас понимаю”, — рассказывает очевидец Владимир Цивинский.
Происшествие пытались скрыть, даже несмотря на тысячи свидетелей, боялись спровоцировать панику. Дальше были домыслы, слухи, а позже — и забвение. Так что же случилось на самом деле? Ведь до сих пор специалисты признают: такое практически невозможно!
Одним из главных препятствий при посадке стал буксир, который тянул по Неве связку бревен — гигантский плот.
”Самолет садился не носом, а на хвост. Я говорю: Николай Иванович, что, второй Чкалов что ли?” Плот только прошел, он сразу за плотом и упал”, — вспоминает капитан буксира Юрий Поршин.
Пилоты успели вытянуть штурвал. Самолет буквально подпрыгнул над буксиром и аккуратно лег на воду. Скорость погасило встречное течение реки. Иначе лайнер неизбежно врезался бы в опоры следующего моста. Удивительно, но пассажиры не пострадали. Ни у кого не было даже царапин. Капитан буксира просто подал летчикам трос и оттащил ТУ-124 к берегу.
Это, безусловно, было чудо. Но без мастерства экипажа такие чудеса невозможны. Летчики спасли не только пассажиров, но и людей на земле, избежали разрушения исторического центра города. При этом вместо наград едва не сели в тюрьму.
Поначалу их обвинили в аварии и отстранили от полетов. Когда стало очевидно, что подвела техника, руководство сделало вид, что никакого происшествия вообще не было, а командиру экипажа и штурману дали по двухкомнатной квартире - не звание героев страны, конечно, но по тем временам премия огромная. Капитана буксира Поршина наградили часами и почетной грамотой.
Из очевидцев тех событий в живых остались единицы. Пилот Виктор Мостовой эмигрировал в Израиль, где скончался почти 20 лет назад. Его помощника Василия Чеченева не стало в 2002-м. По данным Санкт-Петербургской митрополии на борту самолёта Ту-124 находился будущий патриарх Алексий II.
Инициативная группа горожан, коллеги, ученики летчиков и бывшие пассажиры добиваются установки хотя бы памятной таблички на берегу Невы напротив места приводнения Ту-124.
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Не выбрасывайте пластик, а положите в духовку и увидите результат
Стали известны подробности кончины Аллы Вербер
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон