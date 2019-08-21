21.08.2019, 10:57

ВИДЕО | Чудо на Неве. Как в 1963 году экипаж посадил на воду Ту-124, следовавший рейсом из Таллинна

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Чудо на Неве. Как в 1963 году экипаж посадил на воду Ту-124, следовавший рейсом из Таллинна
Кадр из видео

Одной из главных новостей прошлой неделе стала посадка российского лайнера на кукурузное поле близ подмосковного Жуковского. Ровно 56 лет назад рейс из Таллинна благополучно приводнился на Неву. Но звание героев летчикам никто не дал.

21 августа 1963 года Ту-124 направлялся из Таллинна в Москву. Однако аэропорт Внуково из-за тумана отказал в посадке и пришлось направляться в Ленинград (для молодого поколения - так в 1963 году назывался Санкт-Петербург. прим RusDelfi).

Сначала у лайнера возникли проблемы со стойкой шасси. Ее заклинило и экипажу пришлось пробивать дыру в корпусе и "выбивать" шасси наружу шестом. Но безуспешно.

Пассажир Виктор Чацкий сидел в первом ряду салона и все видел.

”Они сломали в заднем багажном отделении поручень, на который вешают одежду, и прошли в переднюю кабину. Там был стук, пытались этой штангой довести эту ”ногу”. Но им не удалось. Штанга оказалась слаба, она алюминиевая”, — рассказывает Виктор Чацкий.

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Потом самолету пришлось следовать на минимальной высоте, чтобы быстрее выработать топливо (это уменьшает вероятность пожара при посадке).

Однако главные проблемы ждали впереди. Сначала отказал левый двигатель - и экипаж запросил разрешение двигаться к аэропорту через город. Но когда самолет был над самым центром Северной столицы отказал и правы. Единственный шанс спастись у экипажа был — посадка на водную гладь Невы.

На высоте 100 метров лайнер прошел над Большеохтинским мостом. Дальше строящийся мост Александра Невского, который самолет едва не задел — рабочие прыгали в воду. Остановиться удалось лишь в 50 метрах от Финляндского моста.

К месту происшествия не подпускали даже журналистов, а фотографов-любителей милиция отправляла в отделение.

”Вижу, люди бегут по Гранитной улице. Ну, присоединился. А потом пошел за фотоаппаратом и стал снимать”, — вспоминает в сюжете Первого канала фотограф Юрий Туйск.

21 августа 1963 года едва ли не весь Ленинград стал свидетелем невероятного: пассажирский лайнер Ту-124 пролетел над Исаакиевским сбором, Смольным и сходу приземлился — нет! — приводнился почти в центре города.

”Я увидел самолет и много людей. Подумал, кино снимают, не знаю. Увидел самолет. Вот здесь был самолет, Ту-124, как я сейчас понимаю”, — рассказывает очевидец Владимир Цивинский.

Происшествие пытались скрыть, даже несмотря на тысячи свидетелей, боялись спровоцировать панику. Дальше были домыслы, слухи, а позже — и забвение. Так что же случилось на самом деле? Ведь до сих пор специалисты признают: такое практически невозможно!

Одним из главных препятствий при посадке стал буксир, который тянул по Неве связку бревен — гигантский плот.

”Самолет садился не носом, а на хвост. Я говорю: Николай Иванович, что, второй Чкалов что ли?” Плот только прошел, он сразу за плотом и упал”, — вспоминает капитан буксира Юрий Поршин.

Пилоты успели вытянуть штурвал. Самолет буквально подпрыгнул над буксиром и аккуратно лег на воду. Скорость погасило встречное течение реки. Иначе лайнер неизбежно врезался бы в опоры следующего моста. Удивительно, но пассажиры не пострадали. Ни у кого не было даже царапин. Капитан буксира просто подал летчикам трос и оттащил ТУ-124 к берегу.

Это, безусловно, было чудо. Но без мастерства экипажа такие чудеса невозможны. Летчики спасли не только пассажиров, но и людей на земле, избежали разрушения исторического центра города. При этом вместо наград едва не сели в тюрьму.

Поначалу их обвинили в аварии и отстранили от полетов. Когда стало очевидно, что подвела техника, руководство сделало вид, что никакого происшествия вообще не было, а командиру экипажа и штурману дали по двухкомнатной квартире - не звание героев страны, конечно, но по тем временам премия огромная. Капитана буксира Поршина наградили часами и почетной грамотой.

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Из очевидцев тех событий в живых остались единицы. Пилот Виктор Мостовой эмигрировал в Израиль, где скончался почти 20 лет назад. Его помощника Василия Чеченева не стало в 2002-м. По данным Санкт-Петербургской митрополии на борту самолёта Ту-124 находился будущий патриарх Алексий II.

Инициативная группа горожан, коллеги, ученики летчиков и бывшие пассажиры добиваются установки хотя бы памятной таблички на берегу Невы напротив места приводнения Ту-124.

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