ВИДЕО | Чудо на Неве. Как в 1963 году экипаж посадил на воду Ту-124, следовавший рейсом из Таллинна

21 августа 1963 года Ту-124 направлялся из Таллинна в Москву. Однако аэропорт Внуково из-за тумана отказал в посадке и пришлось направляться в Ленинград (для молодого поколения - так в 1963 году назывался Санкт-Петербург. прим RusDelfi).

Сначала у лайнера возникли проблемы со стойкой шасси. Ее заклинило и экипажу пришлось пробивать дыру в корпусе и "выбивать" шасси наружу шестом. Но безуспешно.

Пассажир Виктор Чацкий сидел в первом ряду салона и все видел.

”Они сломали в заднем багажном отделении поручень, на который вешают одежду, и прошли в переднюю кабину. Там был стук, пытались этой штангой довести эту ”ногу”. Но им не удалось. Штанга оказалась слаба, она алюминиевая”, — рассказывает Виктор Чацкий.

Командир воздушного судна Виктор Мостовой понял, что придется садиться на брюхо.

Потом самолету пришлось следовать на минимальной высоте, чтобы быстрее выработать топливо (это уменьшает вероятность пожара при посадке).

Однако главные проблемы ждали впереди. Сначала отказал левый двигатель - и экипаж запросил разрешение двигаться к аэропорту через город. Но когда самолет был над самым центром Северной столицы отказал и правы. Единственный шанс спастись у экипажа был — посадка на водную гладь Невы.

На высоте 100 метров лайнер прошел над Большеохтинским мостом. Дальше строящийся мост Александра Невского, который самолет едва не задел — рабочие прыгали в воду. Остановиться удалось лишь в 50 метрах от Финляндского моста.