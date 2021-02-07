07.02.2021, 11:25

ВИДЕО | "Что такое любовь?" В Таллинне открылась необычная выставка


EST

Вчера в столичной галерее HEARTS открылась выставка художника Эдуард Зеньчика и скульптора-монументалиста Тауно Кангро ”Что такое любовь?”.

Смотрите сюжет на видео! Автор — Олег Беседин (TVN).

Читайте также: