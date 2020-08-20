20.08.2020, 22:06
ВИДЕО | Что самое главное в женщине? Только посмотрите реакцию Эдагара Сависаара на этот вопрос Алины Захаровой — он смотрит ей в глаза!(4)
Знаменитый политик Эдгар Сависаар рассказал RusDelfi о женщинах, юбилее и своих знакомых на президентском приеме.
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