20.08.2020, 22:06

ВИДЕО | Что самое главное в женщине? Только посмотрите реакцию Эдагара Сависаара на этот вопрос Алины Захаровой — он смотрит ей в глаза!

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Алина Захарова
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Знаменитый политик Эдгар Сависаар рассказал RusDelfi о женщинах, юбилее и своих знакомых на президентском приеме.

Foto: Kiur Kaasik
Foto: Taavi Sepp
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