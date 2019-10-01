ВИДЕО | Что это было? Последняя передача TTV закончилась очень странным видеоклипом(3)
Вчера вечером вышла в эфир последняя телепередача производства Таллиннского телевидения (TTV), последние кадры которой оставили множество вопросов.
Вчера вечером вышла в эфир последняя телепередача производства Таллиннского телевидения (TTV), последние кадры которой оставили множество вопросов.
Передача TTV "Täna maailmas" ("Cегодня в мире") была последним собственным продуктом телеканала, который вчера вышел в эфир. Хотя после этого программа еще продолжилась фильмом, телевизионная команда в конце своей передачи уже попрощалась со зрителями.
Если можно было бы подумать, что в последней идущей в эфир передаче в завершение выбрано что-то выдающееся и запоминающееся, что говорило бы за всю редакцию, то TTV этого не сделал. Последние кадры передачи были собраны из двух видеоклипов сомнительной ценности, цель и содержание которых остались открытыми. В качестве названия видеоклипов было указано "R.I.P. TTV :(", что никак не сочеталось с танцующим молодым человеком.
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