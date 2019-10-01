ВИДЕО | Что это было? Последняя передача TTV закончилась очень странным видеоклипом

Передача TTV "Täna maailmas" ("Cегодня в мире") была последним собственным продуктом телеканала, который вчера вышел в эфир. Хотя после этого программа еще продолжилась фильмом, телевизионная команда в конце своей передачи уже попрощалась со зрителями.

Если можно было бы подумать, что в последней идущей в эфир передаче в завершение выбрано что-то выдающееся и запоминающееся, что говорило бы за всю редакцию, то TTV этого не сделал. Последние кадры передачи были собраны из двух видеоклипов сомнительной ценности, цель и содержание которых остались открытыми. В качестве названия видеоклипов было указано "R.I.P. TTV :(", что никак не сочеталось с танцующим молодым человеком.