ВИДЕО | Что будет с Ивановой ночью и почему Эстония помогает другим странам? Ратас, Хельме и Рейнсалу рассказали о ситуации в стране

”Эстония остается стабильной. Спада эпидемии, к сожалению, не видно, но самого черного сценария удалось избежать”, — отметил в начале конференции Ратас.

Он сообщил, что государство намерено и дальше продолжать помогать своим союзникам и друзьям. ”Если страны НАТО попросят нашей помощи, то мы не откажемся и внесем свой посильный вклад. Сегодня, например, правительство решило выделить организациям Красный Крест обеих стран (Италии и Испании) 100 000 евро”, — добавил он.

Говоря о принятом вчера дополнительном бюджете, Мартин Хельме сказал: ”Мне кажется разумным брать во время кризиса в долг, чтобы пережить тяжелые времена. Когда все наладится, будем выплачивать”. Он добавил, что с выходом из чрезвычайного положения спешить не стоит, потому что все может вернуться.

”Хочу подчеркнуть, что НАТО — это семья. При оказании помощи мы приняли во внимание свои возможности, чтобы они не пострадали. Напомню, что как Испания, так Италия неоднократно подтверждали свои обязательства перед НАТО и всегда готовы оказать поддержку”, — сказал в свою очередь Рейнсалу.

На вопрос о том, что будет с Яановым днем, Ратас сказал, что это сейчас решается. ”Если говорить о летних мероприятиях, то сейчас мы как раз это обсуждали. После обеда мы вернемся к этому вопросу. Здесь нужно дать четкий сигнал уже в ближайшие дни”, — заявил он.

”Ни одна дата отменена не будет, — продолжил Хельме. — Вопрос лишь в том, как мы будем их отмечать и каковы будут последствия. В целом можно сказать, что наша дискуссия пока привела к тому, что в ближайшие месяцы запрет на массовые мероприятия сохранится. Относительно второй половины лета сейчас трудно что-то решать. Неопределенность есть и остается, поскольку никто не знает, что буде завтра. Жаловаться на неопределенность нет смысла”.

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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