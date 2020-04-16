ВИДЕО | Что будет с Ивановой ночью и почему Эстония помогает другим странам? Ратас, Хельме и Рейнсалу рассказали о ситуации в стране

”Эстония остается стабильной. Спада эпидемии, к сожалению, не видно, но самого черного сценария удалось избежать”, — отметил в начале конференции Ратас.
Он сообщил, что государство намерено и дальше продолжать помогать своим союзникам и друзьям. ”Если страны НАТО попросят нашей помощи, то мы не откажемся и внесем свой посильный вклад. Сегодня, например, правительство решило выделить организациям Красный Крест обеих стран (Италии и Испании) 100 000 евро”, — добавил он.
Говоря о принятом вчера дополнительном бюджете, Мартин Хельме сказал: ”Мне кажется разумным брать во время кризиса в долг, чтобы пережить тяжелые времена. Когда все наладится, будем выплачивать”. Он добавил, что с выходом из чрезвычайного положения спешить не стоит, потому что все может вернуться.
”Хочу подчеркнуть, что НАТО — это семья. При оказании помощи мы приняли во внимание свои возможности, чтобы они не пострадали. Напомню, что как Испания, так Италия неоднократно подтверждали свои обязательства перед НАТО и всегда готовы оказать поддержку”, — сказал в свою очередь Рейнсалу.
На вопрос о том, что будет с Яановым днем, Ратас сказал, что это сейчас решается. ”Если говорить о летних мероприятиях, то сейчас мы как раз это обсуждали. После обеда мы вернемся к этому вопросу. Здесь нужно дать четкий сигнал уже в ближайшие дни”, — заявил он.
”Ни одна дата отменена не будет, — продолжил Хельме. — Вопрос лишь в том, как мы будем их отмечать и каковы будут последствия. В целом можно сказать, что наша дискуссия пока привела к тому, что в ближайшие месяцы запрет на массовые мероприятия сохранится. Относительно второй половины лета сейчас трудно что-то решать. Неопределенность есть и остается, поскольку никто не знает, что буде завтра. Жаловаться на неопределенность нет смысла”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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