ВИДЕО | "Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации". Вакцинация от COVID-19 начнется уже в это воскресенье

Юллар Ланно сообщил, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации, и сейчас идет подготовка дополнительных койко-мест для больных коронавирусом: "Три недели назад у нас в больницах было в два раза меньше пациентов, учитывая почти двойную скорость роста, то мы достигнем 700 пациентов".

В будущем придется серьезно рассмотреть, можно ли будет продолжать плановое лечение, отметил Ланно. В интенсивной терапии сейчас 31 человек, всего там есть места для 90 пациентов.

"Заражение врачей и медсестер на рабочем месте все больше подкашивает больницы. На место каждого врача и медсестры необходимо найти человека с точно таким же опытом. При таком поведении нам невозможно больше найти таких людей", — констатирует Ланно.

Рост заражения увеличился в домах призрения. Заражение быстро растет и в Таллинне, где около трети инфицированных не знают, где заразились.

Из хороших новостей — ограничения в Ида-Вирумаа были эффективны, потому что в Силламяэ, который был среди городов Европы с самыми высокими показателями заражения, рост заболеваемости коронавирусом затормозился.

Танель Кийк сообщил, что вакцинация населения начнется уже в это воскресенье в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту.

Pfizer обещала до марта 2021 года поставить около 140 000 доз вакцины, которой можно вакцинировать 70 000 человек. В скором времени вакцина Moderna должна получить разрешение на продажу, и тогда Эстония получит еще партию доз вакцины.

Представитель Synlab Кайдо Беляев сообщил, что во время всех праздничных дней возможность общественного тестирования на коронавирус будет доступна в Таллинне и Тарту, а в остальных городах — в зависимости от числа направлений от врачей.

Synlab во время праздников не отдыхает, работа продолжиться по обычному графику, подчеркнул он. Лаборатория всегда работает сутки напролет без выходных.

За последнюю неделю Synlab проверила около 30 000 анализов на коронавирус, и имеет возможность проверять почти в половину больше. В январе планируется еще больше повысить технологические возможности, сказал Беляев.