ВИДЕО | "ЧП закончено, но кризис продолжается". Ратас выступил с политическим заявлением(12)
Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступает перед Рийгикогу с политическим заявлением в связи с окончанием чрезвычайного положения.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступает перед Рийгикогу с политическим заявлением в связи с окончанием чрезвычайного положения.
”Чрезвычайное положение закончено, но кризис продолжается”, — сказал Юри Ратас.
Он поблагодарил всех жителей Эстонии за понимание и благоразумие. Большую роль в информировании населения, по его словам, сыграла пресса. ”Все общество было в курсе кризисной информации и правил поведения”, — сказал Ратас. Он отметил, что русскоязычное население также было хорошо информировано и соблюдало правила.
”Хотя мы и преодолели первую волну эпидемии коронавируса, нам нужно готовиться ко второй”, — отметил премьер.
Ратас сказал, что, несмотря на резкий рост государственного долга, долг Эстонии по сравнению с другими странами ЕС все же один из самых низких. ”Нам следует многое вынести из этого. Стать умнее, сильнее и крепче. Я очень рад тому, что кризис показал, насколько в Эстонии много умных и активных людей, которые внесли свой вклад в быстрое разрешение ситуации”, — отметил он.
”К настоящему моменту эпидемия отступила и система здравоохранения восстанавливается. Вирус никуда не делся из Эстонии, мы постоянно выявляем новых зараженных”, — признал премьер, но добавил, что в будущем государство будет справляться с подобными ситуациями лучше, поскольку уже имеет опыт.
Выступив с речью, Ратас ответил на вопросы депутатов.
Затем перед депутатами выступили члены правительства, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
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