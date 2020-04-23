ВИДЕО | ЧП будет продлено с вероятностью в 99%. Ношение масок в торговых центрах может стать обязательным(23)
Сегодня на традиционной пресс-конференции правительства министры дали отчет о текущей ситуации с коронавирусом в стране.
Сегодня на традиционной пресс-конференции правительства министры дали отчет о текущей ситуации с коронавирусом в стране.
”Мы должны вернуть свою прежнюю жизнь”, — сказал премьер-министр Юри Ратас, но оговорился, что для смягчения всех мер необходимо, чтобы все следовали правилам. Слишком быстро действовать нельзя, это приведет к новой вспышке.
"Скорее всего, чрезвычайное положение придется продлить как минимум на две недели”, — сообщил Ратас и добавил, что соответствующее решение будет принято совсем скоро.
”Коронакризис не прошел”, — отметил он и еще раз призвал людей следовать рекомендациям и правилам.
Министр внутренних дел Март Хельме начал свою речь с критики в адрес журналистов, которые, по его мнению, могли бы быть более ответственными и меньше критиковать в сложившейся ситуации правительство. ”Государство не может оплатить все в этом международном кризисе. Этот кризис создало не правительство и не маленькая Эстония, и мы не может оплатить все, сразу и в полном объеме”, — заявил министр и добавил, что все шаги предпринимаются правительством с крайней осторожностью.
Министр образования Тынис Лукас со своей стороны сказал, что все находящиеся в этом зале делают работу с полной отдачей, а задача сектора культуры состоит в том, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. По словам Лукаса, в первую очередь для пользования будут открыты спортивные площадки на открытом воздухе. Одновременно с торговыми центрами министр предлагает открыть и музеи, в которых возможно соблюдать правило 2x2 (например, музеи под открытым небом).
Говоря об открытии торговых центров, Ратас пояснил, что это будет сделано только при условии соблюдения мер безопасности. Не исключено, что ношение масок в торговых центрах будет обязательным.
”Сегодня мы непременно обсудим предложение Яака Ааба о том, чтобы ношение масок в обществе стало правилом. Я считаю, что если мы говорим о послаблениях, то это означает наличие специальных условий, в том числе обязательства по использованию средств индивидуальной защиты. Я думаю, что к предложению министра Ааба нужно отнестись со всей серьезностью. Что касается торговых центров, мы непременно обсудим, следует ли сделать ношение маски для лица обязательным не только для работников, но и посетителей”, — сказал Ратас.
Правительство решило, что в мае и июне массовых мероприятий в стране проводить будет нельзя. В конце мая будет принято решение относительно июля и августа. Что касается выражения гражданской позиции (акции протеста и т. д.), то это можно делать и в интернете.
”Чрезвычайное положение будет продлено с вероятностью в 99%”, — отметил Хельме и добавил, что параллельно с этим будут постепенно вводиться различные послабления.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученые назвали главный симптом коронавируса
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие COVID-19 пенсионеры