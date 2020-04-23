ВИДЕО | ЧП будет продлено с вероятностью в 99%. Ношение масок в торговых центрах может стать обязательным

”Мы должны вернуть свою прежнюю жизнь”, — сказал премьер-министр Юри Ратас, но оговорился, что для смягчения всех мер необходимо, чтобы все следовали правилам. Слишком быстро действовать нельзя, это приведет к новой вспышке.

"Скорее всего, чрезвычайное положение придется продлить как минимум на две недели”, — сообщил Ратас и добавил, что соответствующее решение будет принято совсем скоро.

”Коронакризис не прошел”, — отметил он и еще раз призвал людей следовать рекомендациям и правилам.

Министр внутренних дел Март Хельме начал свою речь с критики в адрес журналистов, которые, по его мнению, могли бы быть более ответственными и меньше критиковать в сложившейся ситуации правительство. ”Государство не может оплатить все в этом международном кризисе. Этот кризис создало не правительство и не маленькая Эстония, и мы не может оплатить все, сразу и в полном объеме”, — заявил министр и добавил, что все шаги предпринимаются правительством с крайней осторожностью.

Министр образования Тынис Лукас со своей стороны сказал, что все находящиеся в этом зале делают работу с полной отдачей, а задача сектора культуры состоит в том, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. По словам Лукаса, в первую очередь для пользования будут открыты спортивные площадки на открытом воздухе. Одновременно с торговыми центрами министр предлагает открыть и музеи, в которых возможно соблюдать правило 2x2 (например, музеи под открытым небом).

Говоря об открытии торговых центров, Ратас пояснил, что это будет сделано только при условии соблюдения мер безопасности. Не исключено, что ношение масок в торговых центрах будет обязательным.

”Сегодня мы непременно обсудим предложение Яака Ааба о том, чтобы ношение масок в обществе стало правилом. Я считаю, что если мы говорим о послаблениях, то это означает наличие специальных условий, в том числе обязательства по использованию средств индивидуальной защиты. Я думаю, что к предложению министра Ааба нужно отнестись со всей серьезностью. Что касается торговых центров, мы непременно обсудим, следует ли сделать ношение маски для лица обязательным не только для работников, но и посетителей”, — сказал Ратас.