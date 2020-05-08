08.05.2020, 14:56

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Междугородние автобусы полны людей, дистанцию соблюдать невозможно!


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К Delfi Kasulik обратился читатель, которому пришлось нарушать правила дистанцирования в переполненном автобусе Lux Express на рейсе Таллинн-Тарту. По его словам, виной тому то, что фирма продает билеты на все места в автобусе.

”Когда я купил билет, то было еще два свободных места. Я не знал, что фирма продала билеты на все места в автобусе. Думал, что требования чрезвычайного положения соблюдаются и в автобусе можно будет держать дистанцию с другими людьми", — жалуется читатель.

"Если в день из Таллинна в Тарту ходят только четыре автобуса, то естественно, что весь автобус полон людей. Там не было никаких вариантов соблюдать дистанцию, в такой ситуации хоть цены на билеты поднимай!", — негодует читатель.

О проблемой с соблюдением дистанции в междугородних автобусах вчера писал Eesti Päevaleht.

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По словам исполнительного директора Lux Express Яанно Ритсберга, они до сих пор не получили от государства четких указаний. ”Во всех автобусах Lux Express имеются маски для лица. В подобных случаях нужно обратиться к водителю, объяснить ситуацию, и он даст пассажиру маску”.

Представитель фирмы отмечает, что распоряжение о ношении масок должно исходить от государственных институтов. ”Мы рассматривали возможность раздачи масок, но решили, что пока хватит наличия масок в автобусной аптечке и того, что водитель будет раздавать их пассажирам с симптомами болезни”, — пояснил он.

”По своей инициативе мы разместили возле первой и средней двери каждого автобуса дезинфекционные средства. В каждом автобусе имеются маски, которые при необходимости можно дать пассажирам. Также мы после каждой поездки чистим поверхности общего пользования”.

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