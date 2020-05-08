ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Междугородние автобусы полны людей, дистанцию соблюдать невозможно!

”Когда я купил билет, то было еще два свободных места. Я не знал, что фирма продала билеты на все места в автобусе. Думал, что требования чрезвычайного положения соблюдаются и в автобусе можно будет держать дистанцию с другими людьми", — жалуется читатель.

"Если в день из Таллинна в Тарту ходят только четыре автобуса, то естественно, что весь автобус полон людей. Там не было никаких вариантов соблюдать дистанцию, в такой ситуации хоть цены на билеты поднимай!", — негодует читатель.

О проблемой с соблюдением дистанции в междугородних автобусах вчера писал Eesti Päevaleht.

По словам исполнительного директора Lux Express Яанно Ритсберга, они до сих пор не получили от государства четких указаний. ”Во всех автобусах Lux Express имеются маски для лица. В подобных случаях нужно обратиться к водителю, объяснить ситуацию, и он даст пассажиру маску”.

Представитель фирмы отмечает, что распоряжение о ношении масок должно исходить от государственных институтов. ”Мы рассматривали возможность раздачи масок, но решили, что пока хватит наличия масок в автобусной аптечке и того, что водитель будет раздавать их пассажирам с симптомами болезни”, — пояснил он.

”По своей инициативе мы разместили возле первой и средней двери каждого автобуса дезинфекционные средства. В каждом автобусе имеются маски, которые при необходимости можно дать пассажирам. Также мы после каждой поездки чистим поверхности общего пользования”.