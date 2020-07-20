20.07.2020, 17:50

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЕЙ | Таллиннские дороги затопило, машины глохнут

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Читатели RusDelfi отреагировали на ливень, случившийся в эстонской столице около 5 часов вечера, достали свои телефоны и начали снимать видео, которое спешно выставляли в соцсети (особенно - в популярную группу фэйсбука EZ-дуны) и отправляли в нашу редакцию.

Автор: Artjom A

Автор: Kristina Folomejeva

Автор: Евгений Лебедев

Автор: Евгений Лебедев

Автор: Kristina Folomejeva

Автор: Artjom A

Автор: Artjom A

Автор: Даша Нугис

Автор: Анжелика Федорук

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Автор: Анжелика Федорук

Если у вас есть интересное видео, присылайте нам на rus@delfi.ee.

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