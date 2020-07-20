ВИДЕО ЧИТАТЕЛЕЙ | Таллиннские дороги затопило, машины глохнут

Читатели RusDelfi отреагировали на ливень, случившийся в эстонской столице около 5 часов вечера, достали свои телефоны и начали снимать видео, которое спешно выставляли в соцсети (особенно - в популярную группу фэйсбука EZ-дуны) и отправляли в нашу редакцию.
Автор: Artjom A
Автор: Kristina Folomejeva
Автор: Евгений Лебедев
Автор: Евгений Лебедев
Автор: Kristina Folomejeva
Автор: Artjom A
Автор: Artjom A
Автор: Даша Нугис
Автор: Анжелика Федорук
Автор: Анжелика Федорук
Если у вас есть интересное видео, присылайте нам на rus@delfi.ee.
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