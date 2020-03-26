26.03.2020, 11:31

ВИДЕО | Читатель RusDelfi: столько пыли, невозможно рядом находиться — город так убирает улицы?

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Читатель RusDelfi Дмитрий отправил видео, снятое в Пыхья-Таллинне на улице Тёстузе. По его словам, уборочная машина не борется с пылью и грязью, а делает только хуже.

"Хотел бы поднять тему уборки улиц. Город убирает улицы без воды, поднимая столько пыли, что рядом невозможно находиться, автомобили не видят дороги, а чем дышат проходящие мимо прохожие, даже подумать страшно. Хотелось бы узнать, город считает это нормальным?" — вопрошает житель столицы.

RusDelfi переслал видео в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. "Обслуживающая фирма объяснила, что машина сломалась, а результат неисправности виден на видео. Водитель сразу это заметил и остановился. Так как на месте он не смог устранить неполадку, то направился в мастерскую на ремонт", — ответил заместитель руководителя Департамента Тармо Сульг.

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