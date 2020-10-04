ВИДЕО | Читатель RusDelfi — о памятнике Жорику: кто-то должен обратить на это внимание, пока не случилось неприятное

“Поставили памятник возле дерева, которое после шторма вот-вот сломается и упадет на него. Кто-то должен обратить на это внимание, пока не случилось неприятное”, — пишет Алим.

“Но памятник крутой, за это спасибо, умницы. Не раз песика кормил мясом”, — добавляет он.

Как сообщалось ранее, в Каламая, рядом с торговым центром Arsenal был установлен памятник легендарному бродячему псу Жорику, который более 10 лет жил на улице в районе Ситси-Каламая.

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