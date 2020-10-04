ВИДЕО | Читатель RusDelfi — о памятнике Жорику: кто-то должен обратить на это внимание, пока не случилось неприятное(6)
Читатель Алим прислал в редакцию RusDelfi видео, сделанное сегодня около открывшегося памятника бродячему псу Жорику.
Читатель Алим прислал в редакцию RusDelfi видео, сделанное сегодня около открывшегося памятника бродячему псу Жорику.
“Поставили памятник возле дерева, которое после шторма вот-вот сломается и упадет на него. Кто-то должен обратить на это внимание, пока не случилось неприятное”, — пишет Алим.
“Но памятник крутой, за это спасибо, умницы. Не раз песика кормил мясом”, — добавляет он.
Как сообщалось ранее, в Каламая, рядом с торговым центром Arsenal был установлен памятник легендарному бродячему псу Жорику, который более 10 лет жил на улице в районе Ситси-Каламая.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
В Сызрани женщина умерла в мучениях из-за краски для волос
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют