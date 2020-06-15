ВИДЕО | Через три года трамвайный маршрут объединит порт, терминал Rail Baltic и аэропорт в Таллинне. Стоимость проекта — до 20 млн евро

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, число жителей Таллинна постоянно растет, однако пропускная способность городских улиц ограничена.

”Поэтому мы и сейчас, и в дальнейшем сосредоточимся как на развитии трамвайного сообщения, так и всей системы общественного транспорта, — сказал мэр. — Таллинн, как финалист конкурса ”Зеленая столица 2022”, несколько лет назад взял курс на то, чтобы внедрить ”умный” и дружественный к окружающей среде общественный транспорт. Новый трамвайный маршрут также планируется с учетом приоритета общественного транспорта, в том числе автобусного движения, поскольку условия проекта предусматривают и обеспечение автобусного сообщения на всей протяженности маршрута. Создание быстрого трамвайного сообщения между аэропортом и Старым портом является одним из важнейших этапов развития городского пространства в районе Горхолла и Старого порта. Также это позитивно скажется на городском и государственном туристическом секторе, удобно и быстро объединяя морские и воздушные ворота Таллинна”.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, трамвайный маршрут до Старого порта — часть более масштабного улучшения транспортного сообщения посредством проекта Rail Baltic.

”Мы уже несколько лет можем добраться до аэропорта трамваем, и уже очевидно, что эта трамвайная линия нужна не только для проекта Rail Baltic, но и для Таллинна в целом, — отметил Таави Аас. — Полагаю, что новый маршрут станет еще более важным, поскольку мы создаем новое соединение для центра города и развивающегося района Адмиралтейского бассейна. Благодаря созданию нового трамвайного маршрута в будущем все виды транспорта будут стекаться к терминалу Юлемисте, который тем самым станет транспортной артерией”.

Председатель правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберг считает, что уже вторая трамвайная линия, финансируемая в рамках проекта Rail Baltic, придаст дополнительную ценность всему проекту.

”Для будущих пассажиров Rail Baltic это, безусловно, позитивное развитие, поскольку, говоря о новом трамвайном маршруте, мы говорим о продолжении проекта Rail Baltic, — сказал Грюнберг. — Строительные работы по быстрому железнодорожному сообщению уже в этом году получат серьезный толчок по всей Эстонии, и есть надежда, что новой трамвайной линией можно будет пользоваться еще до завершения строительства основной трассы Rail Baltic”.