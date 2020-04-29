ВИДЕО | "Челлендж ветеранов": Михаил Кылварт отжался 168 раз за две минуты

Мэр Таллинна Михаил Кылварт принял вызов, который бросил ему в рамках ”челленджа ветеранов” командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, и выполнил выполнил 168 отжиманий за две минуты.
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Эстафетную палочку Кылварт передал пыхьяскому префекту Кристьяну Яаани, певцу Танелю Падару и старейшине Нымме Грете Шиллис.
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