29.04.2020, 11:27
ВИДЕО | "Челлендж ветеранов": Михаил Кылварт отжался 168 раз за две минуты(26)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт принял вызов, который бросил ему в рамках ”челленджа ветеранов” командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, и выполнил выполнил 168 отжиманий за две минуты.
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