29.04.2020, 11:27

ВИДЕО | "Челлендж ветеранов": Михаил Кылварт отжался 168 раз за две минуты

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ВИДЕО | "Челлендж ветеранов": Михаил Кылварт отжался 168 раз за две минуты
Кадр из видео

Мэр Таллинна Михаил Кылварт принял вызов, который бросил ему в рамках ”челленджа ветеранов” командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, и выполнил выполнил 168 отжиманий за две минуты.

Смотрите видео!

Эстафетную палочку Кылварт передал пыхьяскому префекту Кристьяну Яаани, певцу Танелю Падару и старейшине Нымме Грете Шиллис.

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