ВИДЕО | "Быстрое ослабление ограничений приведет к новой волне". Первая пресс-конференция нового правительства

Принесшее присягу во вторник правительство сегодня провело первое заседание, где обсуждали связанные с распространением вызывающего заболевание COVID-19 вируса вопросы.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что на заседании правительства было утверждено 14 пунктов. Один из них касается унификации общих ограничений при путешествиях. ”Нехорошо, когда у каждого государства свои правила”, отметила Каллас.

Также были определены сферы ответственности всех министров. Кроме этого было решено, что советники министров впредь будут обязаны подавать декларации об экономических интересах.

Вопросы ограничений и вакцинации будут рассматриваться после пресс-конференции. "Это сложная тема, которая нуждается в тщательном рассмотрении", — сказала Каллас.

Министр Танель Кийк отметил, что самые важные решения еще впереди. При разрешении вопроса с ограничениям будут приняты во внимание мнение ученых, статистика, опыт других стран, юридическая сторона.

Кийк подчеркнул, что слишком быстрое ослабление ограничений приведет к новой волне. ”Этого надо избежать”, — сказал он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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