ВИДЕО | Бурные дебаты о референдуме: в субботу конституционная комиссия Рийгикогу выберет нового председателя

Пооламетс также добавил, что в субботу состоится внеочередное заседание комиссии, на котором выберут ее новых руководителей

Дело в том, что сегодня в отставку подал заместитель председателя комиссии - Лаури Ляэнеметс (СДПЭ). Согласно регламенту, глава комиссии и его заместитель выбираются одновременно.

По мнению Пооламетса, сегодняшний день был показательным в отношении того, как злосто оппозиция ведет обструкцию в Рийгикогу. "Призываю оппозицию: берегите свой престиж и престиж Рийгикогу. Досадно то, что там происходит", — сказал Пооламетс.

Первое чтение проект прошел в Рийгикогу 14 декабря. Оппозиция после первого чтения представила к законопроекту более 9 000 поправок с тем, чтобы затормозить производство. Предполагается, что референдум по вопросу брака состоится 18 апреля.

Проект предусматривает задать на референдуме следующий вопрос: ”Должен ли брак в Эстонии остаться союзом между мужчиной и женщиной?”