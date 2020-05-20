20.05.2020, 12:15

ВИДЕО | Будущее всех предприятий? G4S установила в конторе систему автоматического обнаружения высокой температуры тела


EST

Для снижения риска заражения вирусами охранное предприятие G4S Eesti теперь использует в своем таллиннском офисе систему автоматического обнаружения высокой температуры тела. Это означает, что измеряется температура тела каждого входящего, и если она высокая, система сообщает об этом.

”Наша цель — сохранить безопасную рабочую среду и дать каждому, кто входит в здание, возможность быстро проверить свое состояние здоровья. Высокая температура — один из главных симптомов вирусных заболеваний, будь то коронавирус или грипп, — сказал директор дивизиона охранной техники G4S Eesti Прийт Орассон. — С помощью этого решения мы распространяем посыл, что не надо приходить на работу, если вы заболели”.

Если система издает сигнал тревоги, человеку следует вернуться домой. Если извещение о высокой температуре проигнорировано, при необходимости вмешивается работающий в фойе администратор, который просит человека уйти домой.

”Оборудование не станет поднимать тревогу из-за 37 градусов: граница у нас установлена чуть выше. Каждый входящий в здание видит свою температуру тела на экране, когда проходит мимо тепловизора”, — объяснил Орассон.

Интегрированное решение измеряет температуру тела человека с точностью до 0,3 градуса. Такая проверка не тормозит поток людей, поскольку система одновременно измеряет температуру тела нескольких человек, проходящих мимо тепловизора, что не препятствует обычному движению людей в офисе.

В Европе такую систему применяют десятки промышленных предприятий и учреждений здравоохранения. ”Мы нашли данное решение в сотрудничестве с нашими европейскими коллегами по G4S. Мы убедились в надежности аппаратуры и точности измерения, поэтому сделали выбор в пользу именно этой системы”, — добавил Орассон. В Эстонии интерес к ней проявили организации из очень разных сфер: например, промышленные предприятия, медицинские учреждения, а также компании, занятые в сфере развлечений.

Интегрированное решение для обнаружения высокой температуры тела можно подключить к пропускным системам так, что, если у человека будет выявлен жар, дверь перед ним не откроется. Также при помощи системы можно отправлять определенным людям, например, специалисту по персоналу или рабочей среде, информацию о том, у кого и насколько высокая температура обнаружена. При этом G4S внедрило в своем офисе четкую процедуру, соответствующую правилам защиты персональных данных.

Помимо этого, на этажах в офисе G4S есть дезинфицирующие средства, маски для лица, перчатки и пропитанные дезинфицирующим веществом салфетки для очистки поверхностей. Пользоваться лифтом рекомендуется только в случае крайней необходимости. Лестницы используются таким образом, что в одном подъезде по ним можно подниматься, а в другом — спускаться. Также в здании есть экраны и наклейки с напоминанием о том, что в офисе необходимо соблюдать правило 2+2, мыть руки и чистить за собой в кухонных уголках предметы, которых вы касались.

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