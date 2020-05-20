ВИДЕО | Будущее всех предприятий? G4S установила в конторе систему автоматического обнаружения высокой температуры тела

”Наша цель — сохранить безопасную рабочую среду и дать каждому, кто входит в здание, возможность быстро проверить свое состояние здоровья. Высокая температура — один из главных симптомов вирусных заболеваний, будь то коронавирус или грипп, — сказал директор дивизиона охранной техники G4S Eesti Прийт Орассон. — С помощью этого решения мы распространяем посыл, что не надо приходить на работу, если вы заболели”.

Если система издает сигнал тревоги, человеку следует вернуться домой. Если извещение о высокой температуре проигнорировано, при необходимости вмешивается работающий в фойе администратор, который просит человека уйти домой.

”Оборудование не станет поднимать тревогу из-за 37 градусов: граница у нас установлена чуть выше. Каждый входящий в здание видит свою температуру тела на экране, когда проходит мимо тепловизора”, — объяснил Орассон.

Интегрированное решение измеряет температуру тела человека с точностью до 0,3 градуса. Такая проверка не тормозит поток людей, поскольку система одновременно измеряет температуру тела нескольких человек, проходящих мимо тепловизора, что не препятствует обычному движению людей в офисе.

В Европе такую систему применяют десятки промышленных предприятий и учреждений здравоохранения. ”Мы нашли данное решение в сотрудничестве с нашими европейскими коллегами по G4S. Мы убедились в надежности аппаратуры и точности измерения, поэтому сделали выбор в пользу именно этой системы”, — добавил Орассон. В Эстонии интерес к ней проявили организации из очень разных сфер: например, промышленные предприятия, медицинские учреждения, а также компании, занятые в сфере развлечений.

Интегрированное решение для обнаружения высокой температуры тела можно подключить к пропускным системам так, что, если у человека будет выявлен жар, дверь перед ним не откроется. Также при помощи системы можно отправлять определенным людям, например, специалисту по персоналу или рабочей среде, информацию о том, у кого и насколько высокая температура обнаружена. При этом G4S внедрило в своем офисе четкую процедуру, соответствующую правилам защиты персональных данных.