20.01.2021, 11:57

ВИДЕО | Британский штамм добрался до Эстонии, заболеваемость среди детей увеличилась. Ситуация с коронавирусом в стране стабильно тяжелая

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Вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления Эстонского общества семейных врачей доктор Ле Валликиви дали сегодня пресс-конференцию, на которой рассказали о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.

Хярма отметила, что на прошлой неделе увеличилась заболеваемость среди детей, что связано во многом с открытием школ. В северном регионе более 10 школ связано с заражением. Самое плохое положение в лыунаском регионе. Что касается долгих каникул, то это помогло прервать прежние цепочки заражения, но начинают возникать новые. Хярма попросила учителей избегать учительских комнат, поскольку там риск заражение очень велик. Позже, отвечая на вопрос журналиста, она уточнила, что если школы максимальным образом реорганизуют свою работу (учителя не будут собираться в помещениях, не будут ходить больными на работу и т.д.), то возможно будет держать ситуацию под контролем.

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Статистика показывает, что большая часть людей заразились внутри семьи, далее — на работе и во время мероприятий.

”Ситуация не улучшается. Мы остаемся в стабильно тяжелей ситуации”, — отметила представитель департамента. При этом Хярма подчеркнула, что стабильность можно рассматривать и как положительный фактор, ведь это показывает, что ситуация не ухудшается. Также она сообщила, что британский штамм добрался до Эстонии. Было зарегистрировано три случая. Все эти люди находились на карантине.

Хярма отметила, что стабилизации статистики смертей не видно. Самым молодым умершим пациентом с коронавирусом на прошлой неделе стал 38-летний мужчина, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. Хярма добавила, что все умершие имели сопутствующие заболевания.

Марис Йессе в свою очередь сообщила, что первый этап вакцинации к настоящему моменту прошло более 20 000 человек. Несмотря на неясность с поставками, Эстония решила не продлевать интервал между этапами вакцинации. Если поступит подтвержденная информация, что увеличение интервала не влияет на эффективность, возможно, это решение будет пересмотрено.

Как сообщила Кюлли Фридеманн , темпы вакцинации в домах призрения в Эстонии очень хорошие. Семейным врачам разосланы списки групп риска. Прежде всего будут вакцинированы люди старше 80 лет.

Представители ведомства призвали всех людей, которые имели близкий контакт с заболевшим, оставаться дома и брать больничный, который с начала этого года оплачивается уже со второго дня (близкий контакт — это человек тесно контактировавший с заболевшим, который живет в месте с человеком с диагнозом COVID-19, который постоянно находится с ним в одном месте или иным образом находился в тесном контакте — Больничная касса).

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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