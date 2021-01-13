ВИДЕО | Больше всего завезенных случаев связано с Россией. Ведомства рассказали об эпидемиологической ситуации в стране

В самом начале Хярма сообщила, что тенденция стабилизации, к счастью, сейчас сохраняется. Она отметила, что в Европе также наблюдается стабилизация и даже определенный спад, но абсолютные показатели все равно высокие.

В Эстонии ситуация показывает стабилизацию в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, хотя прирост все равно большой. Заражений среди детей было мало, самый большой прирост — среди людей старше 70 лет.

Если смотреть на крупные очаги, то это прежде всего заражения на работе, далее следуют заражения на мероприятиях и праздниках, на третьем месте — заражения в домах попечения. Что касается завезенных случаев, то по-прежнему лидирует Россия, далее следует Финляндия.

Представитель Больничной кассы отметила, что к настоящему моменту ведомство разослало семейным врачам список групп риска и как только появится свободная вакцина, людей начнут вызывать для вакцинации. Вакцинация начнется с тех регионов, где зараженных больше всего. В первую очередь будут вакцинированы люди старше 80 лет. Предположительно, это произойдет в начале февраля.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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