ВИДЕО | Больного диабетом эстонского мальчика в момент приступа спасли две собаки
В минувшие выходные у больного диабетом девятилетнего Оскара случился приступ во время прогулки, на помощь ему поспешили его собаки.
В минувшие выходные у больного диабетом девятилетнего Оскара случился приступ во время прогулки, на помощь ему поспешили его собаки.
"Я лег под деревом. Криссу подбежала ко мне, начала тыкаться в меня носом и лаять. А во двор вышла другая собака, она увидела, что что-то не так и начала звать отца, только он не сразу понял", — рассказал о своем недавнем приступе болезни Оскар в интервью "Актуальной камере", передает rus.err.ee.
Так как ребенок не отзывался, а собака продолжала лаять, то в конце концов отец заподозрил неладное и отправился искать мальчика.
Спрингер-спаниель Криссу обучен подавать сигналы, когда у Оскара начинает падать уровень сахара, но сам он пока этого не понимает, точно так же собака умеет сообщать и о повышении уровня сахара в крови.
По словам кинолога Кати Эрнитс, которая тренирует гипособак, спаниель Криссу и золотистый ретривер Луна в воскресенье сами справились со сложной ситуацией, так как привыкли действовать вместе.
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