ВИДЕО | Больного диабетом эстонского мальчика в момент приступа спасли две собаки

"Я лег под деревом. Криссу подбежала ко мне, начала тыкаться в меня носом и лаять. А во двор вышла другая собака, она увидела, что что-то не так и начала звать отца, только он не сразу понял", — рассказал о своем недавнем приступе болезни Оскар в интервью "Актуальной камере", передает rus.err.ee.

Так как ребенок не отзывался, а собака продолжала лаять, то в конце концов отец заподозрил неладное и отправился искать мальчика.

Спрингер-спаниель Криссу обучен подавать сигналы, когда у Оскара начинает падать уровень сахара, но сам он пока этого не понимает, точно так же собака умеет сообщать и о повышении уровня сахара в крови.

По словам кинолога Кати Эрнитс, которая тренирует гипособак, спаниель Криссу и золотистый ретривер Луна в воскресенье сами справились со сложной ситуацией, так как привыкли действовать вместе.