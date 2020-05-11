ВИДЕО | ”Болезнь в Эстонии никуда не исчезла”. Жителей страны призывают продолжать мыть руки и не заказывать товар из Китая

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, полковник-лейтенант, доктор Ахти Варблане отметил, что, несмотря на то, что сегодня открылись торговые центры, расслабляться рано. ”Болезнь в Эстонии никуда исчезла. Как и в соседних странах. Поэтому нужно придерживаться правил. Контакты нужно минимизировать. Например, если у вас есть выбор: провести встречу с 10 или 3 людьми, выберите последний вариант. Продолжайте мыть и дезинфицировать руки, берегите людей, входящих в группу риска”, — сказал он.

Вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Волмер отметил, что любое открытие границ — это дополнительный фактор риска. ”Так что мы должны взвесить плюсы и минусы, и плюсы должны перевесить. Мы договорились с Латвией и Литвой, что с 15 мая граждане этих стран могут передвигаться свободно. В Литве сохранится пограничный контроль, но препятствий для передвижений не будет. Карантина не будет ни в одной из этих стран. Все прибывающие из Финляндии люди на тех же основаниях смогут попасть в Эстонию и наоборот. В основном, речь идет о рабочих обязанностях, семейных причинах и т. д. Это произойдет с 14 мая. В первые дни на паромах людей будут тестировать”. Он отметил, что, принимая решение о границах, нужно действовать осторожно.

Что касается других стран, то переговоры идут, и скорее всего границы будут открываться постепенно. ”Следует делать разницу между странами ЕС и странами Шенгена. Решения об открытии в рамках шенгенского пространства могут принимать сами правительства. Что касается стран за пределами шенгенского пространства, то решение в их отношении нужно принимать в ЕС сообща, то есть вместе министрами всех стран”, — сказал Волмер.

Он отметил, что открытие границ не означает, что люди должны сразу же массово начать путешествовать, просто это должны делать те, кому это действительно необходимо. ”Мы должны продолжать соблюдать осторожность и оставаться дома, если есть возможность”, — отметил представитель ведомства.

По словам исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, агрессивных скидочных компаний в только что открытых торговых центрах не будет: ”С точки зрения потребителей действуют те же правила, что в продуктовых магазинах. Также призываем пользоваться в центрах масками, так как продавцы по 12 часов в день маски носить не могут. Общайтесь с продавцами спокойно, поскольку они и так испытывают сильное давление. Кроме того, призываю совершать покупки в Эстонии, а не заказывать товары, например, из Китая”.