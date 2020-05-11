11.05.2020, 12:09

ВИДЕО | ”Болезнь в Эстонии никуда не исчезла”. Жителей страны призывают продолжать мыть руки и не заказывать товар из Китая

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границы с третьими странами откроют не раньше 15 июня
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В 12 часов часов состоялась традиционная пресс-конференция, на которой ведомства рассказывают о ситуации в стране. Сегодня речь шла о послаблениях в пересечении границы и открытии торговых центрах.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, полковник-лейтенант, доктор Ахти Варблане отметил, что, несмотря на то, что сегодня открылись торговые центры, расслабляться рано. ”Болезнь в Эстонии никуда исчезла. Как и в соседних странах. Поэтому нужно придерживаться правил. Контакты нужно минимизировать. Например, если у вас есть выбор: провести встречу с 10 или 3 людьми, выберите последний вариант. Продолжайте мыть и дезинфицировать руки, берегите людей, входящих в группу риска”, — сказал он.

Вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Волмер отметил, что любое открытие границ — это дополнительный фактор риска. ”Так что мы должны взвесить плюсы и минусы, и плюсы должны перевесить. Мы договорились с Латвией и Литвой, что с 15 мая граждане этих стран могут передвигаться свободно. В Литве сохранится пограничный контроль, но препятствий для передвижений не будет. Карантина не будет ни в одной из этих стран. Все прибывающие из Финляндии люди на тех же основаниях смогут попасть в Эстонию и наоборот. В основном, речь идет о рабочих обязанностях, семейных причинах и т. д. Это произойдет с 14 мая. В первые дни на паромах людей будут тестировать”. Он отметил, что, принимая решение о границах, нужно действовать осторожно.

Что касается других стран, то переговоры идут, и скорее всего границы будут открываться постепенно. ”Следует делать разницу между странами ЕС и странами Шенгена и странами вне шенгенской зоны. Решения об открытии в рамках шенгенского пространства могут принимать сами правительства. Что касается стран за пределами шенгенского пространства, то решение в их отношении нужно принимать в ЕС сообща, то есть вместе министрами всех 27 стран”, — сказал Волмер и добавил, что на прошлой неделе по рекомендации Европейской комиссии все страны-участницы продлили запрет на въезд из стран, не входящих в ЕС, до 15 июня.

Он отметил, что открытие границ не означает, что люди должны сразу же массово начать путешествовать, просто это должны делать те, кому это действительно необходимо. ”Мы должны продолжать соблюдать осторожность и оставаться дома, если есть возможность”, — отметил представитель ведомства.

По словам исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, агрессивных скидочных компаний в только что открытых торговых центрах не будет: ”С точки зрения потребителей действуют те же правила, что в продуктовых магазинах. Также призываем пользоваться в центрах масками, так как продавцы по 12 часов в день маски носить не могут. Общайтесь с продавцами спокойно, поскольку они и так испытывают сильное давление. Кроме того, призываю совершать покупки в Эстонии, а не заказывать товары, например, из Китая”.

По ее словам, рост оборотов составит до 50%. ”Не думаю, что в торговые центры придет сразу много людей”, — отметила Пейл.

Смотрите запись с пресс-конференции!

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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