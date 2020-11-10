ВИДЕО | Бойкая мышка деловито сновала по Rimi в Lõunakeskus

Исполнительный директор Lõunakeskus Марью Йеэдас заверила рубрику Kasulik, что мероприятия против вредителей проводятся в здании круглогодично. Регулярно чистятся и дезинфицируются все поверхности.

"К несчастью, осенью, с приходом холодов, мыши ищут себе более теплые места и забегают в торговые центры, где много различных входов. Пытаемся со своей стороны делать всё, чтобы такие ситуации возникали как можно реже".

По словам руководителя по связям с общественностью сети Rimi Катрин Батс, в последний раз специалисты по борьбе с вредителями навещали Рими на прошлой неделе, но меры, к сожалению, не дали ожидаемого результата.

По словам Батс, наличие в магазинах грызунов и вредителей — недопустимо, с ними регулярно идет борьба.

Специалист по борьбе с вредителями из фирмы OÜ Rentokil Аннели Хааванди говорит, что спасающиеся от ночных заморозков мыши вообще не боятся людей и протискиваются в дырки диаметром с шариковую ручку, а недоступное для мышей здание построить крайне сложно.

Хааванди констатирует, что до наступления снежного покрова у их фирмы — самый горячий период.