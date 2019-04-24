ВИДЕО: Близ Раквере свирепствовал пыльный дьявол

По данным Википедии, пыльный вихрь, или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днём в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Пыльный вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет обычно 10—20 м (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр 1—5 м, время существования — от нескольких секунд до 1—2 минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние (сотни метров). Вихри проходят узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции ветер может быть слабым, но фактически внутри вихря скорость ветра достигает 8—10 м/с и более. Горизонтальная видимость на уровне 2 м составляет 10 км и более. В отличие от смерча (торнадо), пыльные (песчаные) вихри не связаны с облаками.