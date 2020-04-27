ВИДЕО | Благодатный огонь доставлен в Таллинн

Сегодня ночью в Эстонию был доставлен Благодатный огонь в Храм Рождества Пресвятой Богородицы из Санкт-Петербургской митрополии. Утром Благодатный огонь в кафедральном соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского принял Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.
"Ежегодно Господь являет свою милость всему роду человеческому, в великую субботу схождения Благодатного огня. В этом году особые условия, границы закрыты. Тем не менее, на девятый день огонь прибыл на Эстонскую землю. И мы радуемся , что Господь посетил нас, своим Благодатным огнём. От этой лампады будут зажжены все лампады во всех Православных храмах Эстонии," — отметил владыка Евгений.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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