17.05.2020, 14:30

ВИДЕО | Благодаря съемкам у Нолана неизвестная актриса второго плана попала почти во все эстонские фильмы и сериалы


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Многие мечтают об успешной карьере в кино, но им приходится долго ждать и прилагать много усилий, чтобы мечта осуществилась. Жительница Таллинна Марелле Вайно удалось этого добиться всего за пару дней, благодаря съемкам в фильме Кристофера Нолана "Довод".

На сегодняшний день Марелле снялась в эпизодических ролях практически во всех эстонских фильмах и сериалах. Ее можно назвать эстонской актрисой второго плана с самым загруженным графиком работы.

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