17.05.2020, 14:30
ВИДЕО | Благодаря съемкам у Нолана неизвестная актриса второго плана попала почти во все эстонские фильмы и сериалы
Многие мечтают об успешной карьере в кино, но им приходится долго ждать и прилагать много усилий, чтобы мечта осуществилась. Жительница Таллинна Марелле Вайно удалось этого добиться всего за пару дней, благодаря съемкам в фильме Кристофера Нолана "Довод".
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