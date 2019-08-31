31.08.2019, 21:51

ВИДЕО | Билл Клинтон поздравил народ Эстонии с 25-й годовщиной вывода российских войск

 (43)
rus.delfi.ee
EST 5
ВИДЕО | Билл Клинтон поздравил народ Эстонии с 25-й годовщиной вывода российских войск
Foto: Õhtuleht arhiiv, Õhtuleht

Билл Клинтон, занимавший пост президента США во время вывода из Эстонии российских войск в 1994 году, направил народу Эстонии поздравления с 25-й годовщиной этой памятной даты, передает rus.err.ee.

"На посту президента я приложил много усилий, чтобы поддержать Эстонию и другие страны Балтии в начале новой эпохи свободы. Я верю, как и 25 лет назад, что единая, мирная и демократическая Европа имеет исключительно важное значение для безопасности и благополучия всех людей", — сказал Клинтон.

Он вспомнил сотрудничество с президентом Леннартом Мери и Борисом Ельциным и выразил радость, что совместно начатая работа привела Эстонию в состав как НАТО, так и Европейского союза.

Он завершил свое обращение, назвав эстонцев страной маленькой по территории и населению, но большой по влиянию. Также он выразил надежду когда-нибудь вернуться в Эстонию.


Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: