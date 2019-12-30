ВИДЕО | Безумные гонки: полиция пытается догнать Porsche, который мчится со скоростью 170 км/ч

Полицейские отправились в погоню, и, несмотря на то, что тогда догнать водителя не удалось, к настоящему моменту он получил свое наказание.

41-летнего мужчину лишили прав на управление автомобилем на 18 месяцев.

Ранее он неоднократно наказывался за нарушение правил дорожного движения. Хотя зафиксированная полицией скорость автомобиля составила 140 км/ч, на видео видно, что местами самим полицейским приходилось разгонятся до 166 км/ч, но и этого не хватило.

Примечательно, что для восстановления прав, мужчине придется снова сдать экзамен как по теории, так и вождению.

По словам старшего инспектора по производствам о проступке центра надзора за дорожным движением Рауля Аннука, основными причинами, по которым водители пытаются скрыться, являются отсутствие прав, вождение в состоянии опьянения, наличие в автомобиле нежелательных лиц или незаконных предметов. ”Таким образом, игнорируя сигнал об остановке, водители зачастую хотят скрыть совершенное преступление. Полиция всегда пытается незамедлительно остановить такие автомобили, при необходимости прибегая к средствам принудительной остановки”, — сказал Аннук.